Автор «Гарри Поттера» рассказала о борьбе с симптомами коронавируса

Вадим Карасев

Джоан РоулингФото: Globallookpress.com

Британская писательница Джоан Роулинг рассказала о борьбе с симптомами коронавируса в своем Twitter-аккаунте.

Автор «Гарри Поттера» пояснила, что не сдавала тест на COVID-19, хотя на протяжении двух недель у нее были все признаки заражения. Она отметила, что в настоящее время чувствует себя хорошо и поблагодарила тех, кто переживает за ее здоровье. К своему посту она прикрепила ролик, в котором доктор из лондонской больницы Queens Hospital объясняет, как облегчить симптомы, связанные с затрудненным дыханием.

В марте Роулинг возглавила рейтинг самых популярных писательниц последнего десятилетия. Отмечалось, что ее произведения прочитали более 419 тысяч пользователей сайта LiveLib. Число читателей за последний год превысило 52 тысячи.

В декабре 2019 года Роулинг также стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых писательниц мира. Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов (5,7 миллиарда рублей).