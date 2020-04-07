Бедным российским родителям выдали шесть картофелин, две сосиски и муку с жуком

Вадим Карасев

Фото: страница «Нетипичная Питкяранта» во ВКонтакте

В Карелии малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью выдали пайки из шести картофелин, двух сосисок и пакета муки. В одном из таких пакетов ползало некое насекомое, которое опубликовавший фото пайка во «ВКонтакте» пользователь назвал жуком.

Помимо картофеля, муки и сосисок в качестве пайка бедные жители карельского города Питкяранты получили полкило сахара и кусок маргарина. «Это все. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов», — говорится в тексте поста.

Фото похожих пайков оставили некоторые пользователи в комментариях к записи. На одном из снимков продовольствия вдвое больше (к примеру, четыре сосиски), поскольку паек рассчитан на двух человек.

Министр образования Республики Карелия Роман Голубев на своей странице во «ВКонтакте» назвал представленный на фотографиях продуктовый набор не соответствующим перечню, направленному в школы Карелии. По его словам, в реальный набор продуктов для детей должны входить консервы, крупа, макароны, мука, сахар, молоко, печенье и другие продукты. К своей записи он приложил фото правильного пайка.

«Администрация района уже начала разбирательство по данному вопросу, выдача временно приостановлена. Министерство образования Республики Карелия держит эту ситуацию на контроле», — подчеркнул Голубев.

Продуктовые наборы положены ученикам российских школ, которые из-за режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса, вынуждены были перейти на домашнее обучение.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка. В Карелии, по официальным данным, заразились двое.