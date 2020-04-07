Белоруска пожаловалась на невыплату зарплаты за месяц в питерском борделе

Вадим Карасев

В Петербурге уроженка Белоруссии пожаловалась в полицию на то, что ей не выплачивают зарплату в одном из борделей, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, женщина обратилась в полицию 5 апреля. Дама сообщила, что оказывала мужчинам интимные услуги в одном из притонов, расположенных на улице Казанская.

Несмотря на то, что девушка проработала в борделе около месяца, денег ей до сих пор так и не заплатили.



Как оказалось, подпольный притон располагается в трехкомнатной квартире, из которой были изъяты в ходе обысков мобильные телефоны, деньги и 150 пачек презервативов.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.

Как писал NEWSTES, ранее калужская проститутка заплатила клиенту 100 тысяч рублей за моральный вред.