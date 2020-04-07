Беседа не помогла: COVID-19 обнаружен у директора рынка, работавшего во время карантина

Влада Некрасова

В Запорожской области, где мэр областного центра отказывался ограничивать работу городского транспорта, коронавирус выявлен у директора рынка, часть которого продолжала работу даже в условиях карантина.

Об этом сообщили в областном отделе Нацполиции.

Установлено, что подтверждение диагнозу директор рынка получил 3 апреля. Сейчас состояние его здоровья тяжелое, мужчина находится на лечении в медицинском учреждении.

Правоохранители уточнили, что 21 марта, во время карантина полицейские обнаружили на территории рынка два незакрытых киоска с продуктами питания. Торговля в киосках продолжалась, несмотря на запрет такой деятельности. Полицейские после этого провели разъяснительную беседу с директором рынка.

«Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по ст. 44−3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работу рынка было остановлено», — отметили в полиции.

Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в медицинском учреждении, и 3 апреля ему подтвержден диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.

Полицейские, контактировавшие с больным, сдали тесты — результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители восстанавливают круг лиц, с которыми контактировал человек.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.