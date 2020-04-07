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Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2020 года

Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2020 года

Великий церковный праздник Благовещения в 2020 году верующие вновь отметят 7 апреля. В этот день священнослужители призывают молиться пресвятой Богородице, а также соблюдать предписания церкви, традиции и обычаи праздничного дня.

Благовещение пресвятой Богородицы — один из непреходящих двунадесятых праздников. Его дата не меняется, а значит, 7 апреля верующие вновь почтят Богоматерь и вознесут благодарственные молитвы небесам. В этот день христиане вспоминают о великом событии, когда архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии о том, что ей предстоит стать матерью через непорочное зачатие. Ее радость не знала границ, и слова посланника Божьего были восприняты с почтением и счастьем.


Благовещение — великий праздник, который напоминает верующим о приходе Спасителя, чья миссия — искупление грехов прародителей. Искренние молитвы в этот день способны сотворить чудо.

Несмотря на то, что в Благовещение принято посещать церкви, эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают верующим о распространении вируса и советуют воздержаться от нахождения среди большого количества людей. В 2020 году помолиться можно и дома, а также включить трансляцию богослужения, чтобы поприсутствовать на службе заочно.

Как отмечают Благовещение в 2020 году

В день праздника верующие соблюдают церковные предписания, отказываясь от тех дел, которые будут неуместны в день великого торжества. Существует множество запретов, с которыми можно познакомиться в этой статье.


Богослужение к празднику начинается заранее, 6 числа. Всенощное бдение состоится и в 2020 году, а также священнослужители проведут полную литургию, облачаясь в голубые одеяния. Этот цвет является одним из символов Богородицы.

Благовещение в условиях карантина и самоизоляции, связанных с распространением коронавируса, накладывает свой отпечаток. 7 числа верующие могут остаться дома, чтобы исключить заражение. Зажечь свечи можно перед домашним иконостасом, помолиться перед святыми ликами и собраться за праздничным столом вместе с семьей. Такое празднование будет ничем не хуже посещения церкви, ведь всенощное бдение возможно и в условиях своего жилища. С помощью телевизионных православных каналов, а также видео, которые можно найти в сети, православные верующие смогут создать праздничную атмосферу и также вознести совместные молитвы.

Священнослужители напоминают верующим о том, что в день праздника нужно воздерживаться от соблазнов, противостоять греховным мыслям и просить Господа помощи в преодолении сложностей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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