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Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал критики

Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал критикиФото: @liss_one

Российская блогерша Елизавета Захарова заявила, что перенесла болезнь, вызванную коронавирусом, и дала подписчикам совет, как справиться с COVID-19. Она написала в Instagram, что перенесла заболевание в легкой форме, поскольку принимала комплекс добавок от сетевой компании, продукцию которой она продает. Рецепт Захаровой вызвал шквал критики в сети, после чего она удалила публикацию. Однако скриншот сохранился в Twitter .

Захарова сообщила, что «заболела коронавирусом», и отметила, что испытывала лишь обычное недомогание. Основным симптомом для нее стала потеря обоняния. «Я не понимаю, как люди могут умирать от этого, если честно», — добавила блогерша.

«Если у вас хронические заболевания или слабая иммунная система, то, может, конечно, это страшно», — написала Захарова. Свое быстрое исцеление и то, что болезнь прошла в легкой форме, она объяснила «прекрасным иммунитетом». По мнению девушки, этим она обязана приему препаратов от сетевой компании, продукцию которой она продает.

В комментариях к скриншоту ее поста в Twitter многих пользователей возмутило то, что девушка решила использовать пандемию для рекламы продукции компании. «Ни капли не удивлен. Сейчас много такой мрази повылазит с БАДами, гербалайфом, мумие и прочими волшебными веществами», — написал @MantiCore. Некоторые при этом обратили внимание на то, что блогерша сама диагностировала у себя коронавирус и не обращалась к врачам.

Ранее в сети раскритиковали блогеров Джека Морриса и Лорен Буллен, показавших дом на Бали, в котором они изолировались на время пандемии коронавируса. Подписчики решили, что пара хвастается роскошной виллой, и высказали недовольство.

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По материалам: lenta.ru

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