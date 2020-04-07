Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних условиях

Вадим Карасев

Наше сознание зачастую наполнено страхами, комплексами и неприятными мыслями. Всё это можно объединить одним словом — блоки. Они порождают неудачи и проблемы, поэтому от них необходимо избавляться.

Вирусы сознания и установки, блокирующие энергетику, необходимо нейтрализовать как можно скорее. В противном случае в жизни может начаться черная полоса, которая лишит вас счастья.

Избавляемся от стресса

Наиболее частой причиной появления блоков являются негативные эмоции и стрессы. Избавиться от стрессовых ситуаций полностью не получится, но вы всегда можете поменять свое отношение к тому или иному происшествию в вашей жизни.

Например, вы живете по соседству с токсичными людьми, которые по ночам слушают музыку и играют у вас на нервах. Это очень непростая ситуация, которая вызывает сильнейший стресс, из-за которого вам не хочется находиться дома или в домашней обстановке автоматически появляется плохое настроение.

Если есть возможность избежать стресса, просто уйдя от ситуации, то воспользуйтесь ею. Если это съемная квартира, то можно переехать в другую. Если квартира своя, то необходимо принимать меры, обращаясь в полицию. Главное — поменьше общаться с такими людьми напрямую. Помогут и практические советы типа использования берушей.

В целом лучше противостоять стрессу помогают физические упражнения, физическая активность. Хорошее физическое состояние вашего тела существенно повышает шансы на появление оптимистичных мыслей. Недаром говорится: «‎В здоровом теле — здоровый дух»‎. Следите за своим телом, избавляйтесь от вредных привычек и окружайте себя добрыми людьми, которые способны вдохновлять вас. В таком случае новые барьеры не будут появляться, а старые будут медленно разрушаться.

Довольно редко встречаются нерешаемые проблемы. Важно держать в голове то, что вы пытаетесь решить проблему и что это у вас получится сделать.

Медитируйте

Медитации очень действенны, потому что с их помощью вы можете забраться к себе в голову и навести там порядок. Поначалу это будет кратковременной мерой, но чем чаще вы будете пользоваться этой методикой, тем лучше она будет получаться снова и снова. Со временем медитации начинают действовать как аффирмации, потому что вы понимаете, что всё, что с вами происходит, это напускное и зависит лишь от вашего внутреннего состояния.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться специальными медитациями на избавление от страха, тревоги и негатива, а также расслабляющей медитацией перед сном. Рекомендуем также ознакомиться с тем, как правильно медитировать. Постоянные повторения позволят со временем улучшить технику и добиться более существенных результатов.

Пользуемся аффирмациями

Довольно часто блоки в нашем сознании ставят неправильные установки, которые появляются по многочисленным причинам:

из-за токсичного воздействия чужого мнения;из-за неблагоприятного опыта в прошлом;из-за постоянных проблем, которые не уходят долгое время.

Например, человеку не везет с работой, но он не понимает, что это неблагоприятное стечение обстоятельств. Он начинает винить себя в бесполезности, отсутствии удачи и прочих «грехах». Эти мысли становятся негативными программами, которые прочно заседают в голове человека и ставят барьеры. В таком случае не получается добиться хороших результатов даже в оптимальных условиях, потому что человек себя накручивает.

Тут на помощь придут аффирмации на успех, удачу, любовь. Вы можете снять любой блок сознания при помощи повторения этих простых фраз. Повторяя их каждый день по многу раз, вы со временем не просто станете думать об этом, а пропишете эти истины в своем сознании, сняв блок. Многие люди ошибочно полагают, что снимать блоки нужно избавлением от плохих мыслей, но это не так. Гораздо эффективнее заменять их позитивными мыслями, что и делают аффирмации.