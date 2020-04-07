Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних условиях

Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних условиях

Наше сознание зачастую наполнено страхами, комплексами и неприятными мыслями. Всё это можно объединить одним словом — блоки. Они порождают неудачи и проблемы, поэтому от них необходимо избавляться.

Вирусы сознания и установки, блокирующие энергетику, необходимо нейтрализовать как можно скорее. В противном случае в жизни может начаться черная полоса, которая лишит вас счастья.


Избавляемся от стресса

Наиболее частой причиной появления блоков являются негативные эмоции и стрессы. Избавиться от стрессовых ситуаций полностью не получится, но вы всегда можете поменять свое отношение к тому или иному происшествию в вашей жизни.

Например, вы живете по соседству с токсичными людьми, которые по ночам слушают музыку и играют у вас на нервах. Это очень непростая ситуация, которая вызывает сильнейший стресс, из-за которого вам не хочется находиться дома или в домашней обстановке автоматически появляется плохое настроение.

Если есть возможность избежать стресса, просто уйдя от ситуации, то воспользуйтесь ею. Если это съемная квартира, то можно переехать в другую. Если квартира своя, то необходимо принимать меры, обращаясь в полицию. Главное — поменьше общаться с такими людьми напрямую. Помогут и практические советы типа использования берушей.


В целом лучше противостоять стрессу помогают физические упражнения, физическая активность. Хорошее физическое состояние вашего тела существенно повышает шансы на появление оптимистичных мыслей. Недаром говорится: «‎В здоровом теле — здоровый дух»‎. Следите за своим телом, избавляйтесь от вредных привычек и окружайте себя добрыми людьми, которые способны вдохновлять вас. В таком случае новые барьеры не будут появляться, а старые будут медленно разрушаться.

Довольно редко встречаются нерешаемые проблемы. Важно держать в голове то, что вы пытаетесь решить проблему и что это у вас получится сделать.

Медитируйте

Медитации очень действенны, потому что с их помощью вы можете забраться к себе в голову и навести там порядок. Поначалу это будет кратковременной мерой, но чем чаще вы будете пользоваться этой методикой, тем лучше она будет получаться снова и снова. Со временем медитации начинают действовать как аффирмации, потому что вы понимаете, что всё, что с вами происходит, это напускное и зависит лишь от вашего внутреннего состояния.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться специальными медитациями на избавление от страха, тревоги и негатива, а также расслабляющей медитацией перед сном. Рекомендуем также ознакомиться с тем, как правильно медитировать. Постоянные повторения позволят со временем улучшить технику и добиться более существенных результатов.

Пользуемся аффирмациями


Довольно часто блоки в нашем сознании ставят неправильные установки, которые появляются по многочисленным причинам:


из-за токсичного воздействия чужого мнения;
из-за неблагоприятного опыта в прошлом;
из-за постоянных проблем, которые не уходят долгое время.

Например, человеку не везет с работой, но он не понимает, что это неблагоприятное стечение обстоятельств. Он начинает винить себя в бесполезности, отсутствии удачи и прочих «грехах». Эти мысли становятся негативными программами, которые прочно заседают в голове человека и ставят барьеры. В таком случае не получается добиться хороших результатов даже в оптимальных условиях, потому что человек себя накручивает.

Тут на помощь придут аффирмации на успех, удачу, любовь. Вы можете снять любой блок сознания при помощи повторения этих простых фраз. Повторяя их каждый день по многу раз, вы со временем не просто станете думать об этом, а пропишете эти истины в своем сознании, сняв блок. Многие люди ошибочно полагают, что снимать блоки нужно избавлением от плохих мыслей, но это не так. Гораздо эффективнее заменять их позитивными мыслями, что и делают аффирмации.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних условиях
Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних
Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме
Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме
Сестра Жанны Фриске поздравила ее сына Платона с семилетием и поделилась кадрами из семейного архива
Сестра Жанны Фриске поздравила ее сына Платона с семилетием и
WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса
WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной системе в окрестностях Солнца
Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной
Альгирдас Палецкис: обвинения в мой адрес — ложные
Альгирдас Палецкис: обвинения в мой адрес — ложные
В Кремле назвали нецелесообразным участие ветеранов в празднованиях 9 мая
В Кремле назвали нецелесообразным участие ветеранов в празднованиях 9
Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова
Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова
Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам»
Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

33 несчастья: как избавиться от черной полосы навсегда
Блоки сознания, которые ведут к одиночеству: как их снять?
Аффирмации против стресса и тревожности: как восстановить уверенность в завтрашнем дне
5 вещей в доме, от которых нужно избавиться, чтобы стать богаче и удачливее