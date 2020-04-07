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Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона

Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Болезнь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого выявили коронавирус, не замедлила переговорный процесс с Евросоюзом о реализации соглашения по Brexit, а также о будущем сотрудничестве с ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

"Что касается самих переговоров, то на прошлой неделе была серия технических контактов на уровне двух команд по некоторым уточнениям. Вчера также представитель ЕС провел консультации с переговорщиком от Британии Дэвидом Фростом. Конечно, контакты продолжаются и на этой неделе", - сказал он.

Представитель ЕК также сообщил, что на следующей неделе оба переговорщика по будущему сотрудничеству ЕС-Британия проведут разговор для уточнения предстоящих этапов переговоров. "Я также могу подтвердить, что на будущей неделе Мишель Барнье будет говорить с Дэвидом Фростом, чтобы обсудить календарь будущих этапов переговоров, чтобы продвинуть переговорный процесс", - уточнил он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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