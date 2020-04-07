Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»

Алексей Вольцев

Именитый кинопродюсер отмечает сегодня день рождения. Но праздник несколько омрачен режимом самоизоляции, не позволяющим принимать гостей. Да и здоровье подводит 74-летнего мэтра: ранее стало известно, что у Марка Рудинштейна рак предстательной железы.

Проблемы со здоровьем у продюсера носят давний характер. Помимо онкологии, мучает еще и диабет. Марк Григорьевич признается, что ему приходится часто ложиться в больницы на обследования.

«Я серьезно болен. У меня рак. Сколько осталось жить — не знаю… Поэтому говорить о чем-то я не могу. Грустно... Очень тяжело переношу это все. И для меня вообще-то это даже кстати — что не выпускают из дома. Удобнее…» — делится Рудинштейн.

Марк Григорьевич не пользуется Интернетом и видеосвязью, предпочитая личные встречи с друзьями. Ну а оказавшись в вынужденном одиночестве, продюсер старается следить за теленовинками.

На днях, к примеру, посмотрел сериал «Колл-центр». «Вы знаете, странная картина. Сначала вообще не понравилось, а потом они меня втянули в эту ужасную историю, и я досмотрел до конца, хотя в финале чуть-чуть разочаровался. Смотрю все наши фильмы, слава Богу — есть время. Смотрю сейчас «Последний министр». Остроумно. Вообще эти современные сериалы интереснее, чем полнометражные фильмы. Они какие-то смелые стали! Или я просто постарел… Я воспитывался в Советском Союзе, и теперь у меня возникают при просмотре мысли — как так можно? Детские такие мысли, опасения. Есть такая фраза, кажется, она мне принадлежит — «В детство нельзя вернуться, в него можно только впасть», — говорит Марк Григорьевич.

Рудинштейн не раз становился героем скандальных телеэфиров. Он заступался за Армена Джигарханяна во время его развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также пытался обвинить спартака Мишулина в изменах, когда у знаменитого актера нашелся внебрачный сын. Правда, позже через суд было доказано, что Тимур Еремеев не имеет права называть себя родственником известного артиста, а внешнее сходство мог достичь при помощи пластики.

Фото: Legion-Media, кадр программы «Жить здорово»

