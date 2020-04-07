Церемония схождения Благодатного огня пройдёт без паломников

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Число участников церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, которая пройдёт в Великую Субботу, 18 апреля, ограничат из-за мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Доступ паломникам на мероприятие будет запрещён, сообщили в МИД Израиля, пишет RT.

При этом отмечается, что церемония будет транслироваться в прямом эфире. Посмотреть её смогут все желающие.

Ожидается, что после схождения огонь будет доставлен представителями духовенства от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима. Там он будет передан представителям посольств, которые отвезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям. При этом делегатам из других стран нельзя будет выходить из самолёта из-за условий карантина.

По данным на 7 апреля, в Израиле зафиксировано 9006 случаев заражения COVID-19, 59 человек скончалось.