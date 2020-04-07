Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10331 человек

Лидия Мартынова

Южная Корея за сутки зарегистрировала 47 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 96 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 331, скончались 192 человека, сообщила организация Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Ранее сообщалось о 186 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. Учебный год начнется с 9 апреля в режиме онлайн.

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), из числа новых случаев четыре обнаружены в Сеуле, еще 10 в центральной провинции Кёнгидо, 13 - в городе Тэгу, остальные случаи из разных районов по всей стране. Из общего числа новых случаев 17 были завезены из-за границы.