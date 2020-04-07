Что будет с рынком недвижимости при коронавирусе, рассказал эксперт

Влада Некрасова

Член Российской гильдии риелторов, генеральный директор агентства недвижимости «Релайт» Константин Барсуков дал прогноз по ценами на недвижимость в России в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть.

По его мнению, в нынешних условиях при прогнозировании ситуации на рынке недвижимости следует учитывать многие факторы, включая цены на нефть и возможные дополнительные меры поддержки государства для тех, у кого возникли проблемы.

«Если карантинные мероприятия продлятся больше месяца, цены на нефть будут держаться на низком уровне, можно говорить о том, что цены на недвижимость будут снижаться. Если ситуация через месяц нормализуется, после майских праздников все начнут работать, государство введет дополнительные меры поддержки для всех, у кого возникли проблемы, и цены на нефть вырастут до 45−50 долларов за баррель, есть все шансы, что цены даже начнут расти. И есть еще вариант, что все останется, как есть», — сказал Барсуков в эфире радио Sputnik.

Это относится и к вторичному рынку жилья, отметил эксперт.

«Первичка и вторичка двигаются ноздря в ноздрю. Если застройщики решили поднять цены, то и вторичка подтянется. И наоборот. Но сейчас цены заморозились, сделки практически не совершаются, за исключением застройщиков, которые работают по электронной регистрации. Вторичка замерла, потому что не работают МФЦ. Застройщикам нет смысла снижать цены. Только если делать это разово, чтобы что-то срочно продать», — объяснил Константин Барсуков.

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» ранее спрогнозировали, что цены на новостройки в России могут упасть на 20−30% при кризисном сценарии влияния на рынок жилья пандемии коронавируса. Эксперты рассмотрели три варианта развития событий на рынке первичной недвижимости в РФ, связанных с ограничительными мерами властей — умеренный, негативный и кризисный.

В первом из них карантин и режим самоизоляции сохранятся только в апреле и мае 2020 года. Второй, негативный, сценарий предполагает, что ограничительные меры отменят не ранее середины года. Кризисный сценарий, как считают в агентстве, может стать реальностью, если власти продлят ограничительные меры до сентября.

При первом сценарии номинальные цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне конца 2019 года, при втором девелоперам придется снижать цены на 10% и более, реализация третьего приведет к снижению цен на 20−30%, полагают эксперты НКР.