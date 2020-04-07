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Что ждет Ираду Зейналову после ошибки в прямом эфире, - мнение россиян

Что ждет Ираду Зейналову после ошибки в прямом эфире, - мнение россиян

Многие пользователи Сети активно обсуждают ошибку Ирады Зейналовой, которую она допустила в выпуске программы «Итоги недели» от 5 апреля на канале НТВ, рассказывая о ситуации с коронавирусом в России.

В то время как официальная информация на тот момент гласила, что умерло 45 человек.

Аналитическая служба Рамблера решила провести опрос и узнать мнение россиян по поводу того, что ждет Ираду Зейналову после такой оплошности. Всего в опросе участвовало 17780 человек.

Выяснилось, что 44% опрошенных считают, что ведущую ждет серьезный выговор. Согласно их мнению, данной меры будет вполне достаточно, поскольку каждый человек вправе ошибаться. 29% респондентов ответили, что им безразлично, что будет с ведущей. А еще 27% полагают, что Зейналовой грозит увольнение, поскольку ошибки такого рода не позволительны.

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По материалам: u-f.ru

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