ЦИК и эксперты обсудили на круглом столе перенос выборов разных уровней из-за распространения коронавируса

Вадим Карасев

В ТАСС прошла онлайн-конференция, в ходе которой члены Центризбиркома и эксперты из разных областей выборного процесса рассуждали над тем, как обеспечить одно из главных конституционных прав граждан России – избирать и быть избранным в нынешней ситуации.

В какой-то степени ситуация с коронавирусом - это проверка избирательной системы: как она сможет отреагировать на подобный глобальный вызов? Не стоит забывать, что демократия – это процедура. Но не человек для демократии, а демократия для человека. Поэтому, по мнению всех экспертов, перенос региональных и муниципальных выборов - решение абсолютно логичное и единственно правильное в нынешней ситуации.

Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что ситуация с коронавирусом захватила разные этапы избирательных кампаний. Сами выборы – это не только день голосования, но и избирательная кампания, предусматривающая личный контакт между кандидатом и избирателем. Выдвижение кандидатов (партийные мероприятия с очным голосованием), сбор подписей, предвыборная агитация - все это подразумевает личный контакт кандидата с избирателем. Поэтому, в последнее время в ЦИК поступило значительное количество обращений от потенциальных кандидатов, которые указывали на невозможность вести кампании в текущих условиях.

В общей сложности, было перенесено 102 избирательные кампании разного уровня в регионах России. Единственная цель подобного решения – безопасность и защита здоровья граждан. При этом, представители ЦИК, как и эксперты в области выборных технологий, единогласно подтверждают, что все отложенные кампании будут продолжены, как только ситуация это позволит. Говоря о едином дне голосования в сентябре, представитель ЦИК сказала, что данный вопрос не обсуждался.

Совет по правам человека открыл горячую линию по проблемам прав человека в текущих условиях. Также на сайте права2020.рф можно ознакомиться со всеми сложностями и проблемами, которые возникают у россиян в самоизоляции. По словам ответственного секретаря и председателя НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александра Точенова, на горячую линию пока что не поступило ни одного вопроса, связанного с переносом избирательных кампаний. Таким образом, критика решения ЦИК, с которой можно столкнуться в интернет пространстве, не является популярной среди населения. В ближайшее время НОМ выпустит доклад о ситуации с переносом выборов с учетом мнений экспертов и представителей политических партий.

К удивлению многих экспертов, часть общества восприняла эту новость неоднозначно. Ряд оппозиционных политиков и общественных деятелей заговорили об ущемлении конституционных прав граждан и деформации избирательных процессов. Как заметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод, критики подобного решения умалчивают о причинах подобного решения и осознанно "забывают" о праве на жизнь и охрану здоровья – неотъемлемом праве каждого человека, закрепленном в Конституции. Избирательная система, со своей стороны, наоборот, ставит в центр соответствующую статью Конституции, перенося выборы.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу избирательных прав граждан, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, аккумулируя опыт других стран, сослался на недавний доклад Фонда развития гражданского общества, в котором говорится, что в 18 государствах принято решение о переносе выборов и референдумов. Среди таких стран Великобритания, Италия, Австралия, Канада, США, Франция.

Максим Григорьев рассказал и о негативных примерах, когда выборы не были перенесены. Итогом подобных решений стал серьезный рост заболевших, в том числе, приведший к летальным исходам. Например, 15 марта во Франции состоялись выборы 35 000 глав местных образований. При казалось бы не очень большой явке в 39%, на избирательные участки в общей сложности пришли 22 миллиона человек. Массовые скопления людей подстегнули развитие эпидемии. На сегодняшний день во Франции уже порядка 100 000 заболевших и 9 000 умерших. Подобный негативный пример есть и в Германии, где были проведены выборы в местные парламенты. В итоге, на сегодня в Германии – 103 тысячи заболевших коронавирусом.

Эксперты не обошли вниманием и одни из самых интересных выборов в мире – выборы президента США. В ряде штатов праймериз были перенесены (Трамп оставил принятие этого решения на усмотрение самих штатов). В истории США, кстати, был трагичный пример, когда власти не перенесли выборы, несмотря на риск массового заражения. В 1918 году в США разродилась эпидемия испанского гриппа, но выборы в Конгресс не были перенесены. Итогом стала гибель полумилииона человек.

Важным вызовом для избирательных систем всего мира станет и переход к цифровизации. По словам политолога Евгения Минченко, стоит ожидать изменения привычного подхода к демократическим процедурам. В России уже сейчас ряд процедур перешел в онлайн формат, благодаря порталу Госуслуг. Сейчас все более активно будут использоваться онлайн кампании, к которым политикам будет необходимо приспособиться. К примеру, в США, один из основных кандидатов и сильных ораторов Берни Сандерс вынужден отказаться от привычного формата агитации и перевести кампанию в интернет пространство. По мнению экспертов, для него это будет серьезной проблемой. В то время, как для кандидата Джо Байдена, у которого возникают проблемы при личном общении с избирателями, онлайн формат может добавить поддержки избирателей.

Говоря о переходе к цифровым технологиям, Александр Зверев из компании "Кросс" заметил, что, в первую очередь, электронное голосование – это вопрос доверия. Здесь мы затрагиваем проблему защиты персональных данных и защиту выбора при голосовании. Тем не менее, эти вызовы придется предусматривать, так как, по словам экспертов, будущее именно за электронным голосованием.

