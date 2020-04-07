Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цвета-талисманы: привлекаем удачу по Знаку Зодиака

Цвета-талисманы: привлекаем удачу по Знаку Зодиака

У каждого из Знаков Зодиака есть свой собственный цвет-талисман. Астрологи расскажут вам, какой цвет помогает привлекать удачу, а также как и где его необходимо чаще использовать.

Лучше всего привлекает удачу наша собственная уверенность в себе. Но цвета напрямую связаны с нашей аурой, которая тоже играет немаловажную роль. Ознакомьтесь также с другими способами зарядиться удачей, чтобы увеличить свои шансы на успех в любви, делах и других сферах жизни.


Овен

Овны — типичные представители стихии Огня. Их излюбленный цвет в большинстве случаев — красный. Неудивительно, что именно он и является лучшим талисманом для них. Астрологи советуют использовать его в сочетании с черным, чтобы разбавлять необузданную силу этого цвета. Это лучший способ привлечь удачу в любви и в делах. Девушкам можно красить в красный ноги, а мужчинам — надевать что-то с красными акцентами. Это поможет стать активнее и энергичнее.

Телец

Для Тельцов лучшим цветом является успокаивающий зеленый, ведь эти люди относятся к одним из самых агрессивных Знаков Зодиака. Полезными будут также желтый или болотный оттенки. Полезно, когда такой цвет имеют личные вещи: автомобиль, телефон, аксессуары, стены в доме или в рабочем кабинете. Чем больше зеленого цвета окружает Тельцов, тем меньше у них проблем в жизни.


Близнецы

Близнецам нужна не защита, а усиление позитивных сторон характера. Белый цвет — лучший талисман для этих людей. Близнецы относятся к самым обаятельным Знакам, также они общительны и открыты. Белый цвет в одежде поможет им еще чаще становиться центральной фигурой в любом коллективе, в любой ситуации. Это цвет любовной и деловой удачи, успеха и расцвета сил.

Рак

Для Раков лучшим цветом-талисманом является желтый. От этого цвета у них повышается настроение и их покидают негативные мысли, которые очень опасны для финансовой и рабочей сферы. Также при наличии рядом желтого цвета Раки реже отталкивают близких людей обидами и плохим настроением. В совокупности с мантрой на исцеление от негатива желтый оттенок становится еще более полезным и действенным.

Лев

Львам нужно уметь сосредотачиваться на важных делах. Им подходит черный цвет. Также Львы относятся к Знакам с врожденными лидерскими качествами. В этом направлении им тоже необходима помощь, которую сможет оказать красный цвет. Если надевать что-то красное из одежды, взаимодействовать с людьми становится проще. Этот цвет заставляет окружающих чаще прислушиваться ко Львам.


Дева

Самым позитивным цветом для Дев является синий. Он помогает Девам оставаться в интеллектуальном тонусе. Также эти люди склонны к самоанализу, поэтому им нужно чаще окружать себя бирюзовыми и зелеными оттенками. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что в окружении этих цветов у Дев легче получается понимать и различать тайные знаки Вселенной. К тому же эти оттенки в одежде и окружении повышают интуицию.

Весы

Весы обладают высоким уровнем харизмы, поддерживать который на должном уровне им поможет сочетание белого и розового или оранжевого цветов в одежде. Оранжевый цвет также помогает в творческих начинаниях. Дополнить образ можно минералом авантюрином и платиновыми украшениями. Также полезными цветами для Весов можно считать голубой и желтый, так как они дают этому Знаку больше жизненной энергии.

Скорпион

Лучшим цветом-талисманом для Скорпионов является желтый, так как он помогает быстрее избавляться от обид и негативных мыслей, а также бороться с ревностью. В этом плане полезными будут эффективные заговоры. Скорпионам достаточно иметь в своем окружении хотя бы немного желтого цвета каждый день, чтобы их жизнь становилась лучше и позитивнее.

Стрелец

Стрельцы — динамичные люди, которые не любят сидеть на месте. Чтобы беды обходили их стороной, им необходимо наличие черного цвета в образе. Сохранять бдительность и всегда выходить сухими из воды им поможет также синий оттенок, который помогает быстрее принимать решения. В окружении таких цветов запрограммировать себя на успех будет значительно проще.

Козерог


Козероги — собранные и осторожные люди. Им сопутствует удача в большинстве новых начинаний. Единственное, чего им порой не хватает, — это физических и эмоциональных сил, а также харизмы. Красный оттенок будет в таких случаях как нельзя кстати. Дополнить образ можно белым и желтыми цветами. Также Козерогам можно положиться на силу позитивного мышления, которое часто спасает нас от проблем.

Водолей

Водолей относятся к Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги. Зато в любви их часто поджидают неприятности, порождаемые стремлением к ревности. Избавиться от этого им помогут цвета-талисманы: коричневый, болотный и желтый. Эти цвета стабилизируют энергетический фон и помогают Водолеям чувствовать себя лучше в психологическом плане, очищать свою ауру.

Рыбы

Рыбам присущи сильная интуиция и креативный ум. Чтобы стать еще лучше в этих направлениях, им требуется синий и фиолетовый цвета. Это может быть цвет автомобиля, телефона, фона на рабочем столе компьютера, одежды. В интерьере эти цвета помогут сделать энергетику дома положительной и прекрасно подходящей для работы и отдыха.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал критики
Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал
Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих детей»
Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих
На дне Черного моря будут искать павшие в ВОВ советские корабли
На дне Черного моря будут искать павшие в ВОВ советские корабли
Мишустину предлагают отменить ЕГЭ из-за коронавируса
Мишустину предлагают отменить ЕГЭ из-за коронавируса
Джоанн Роулинг осудила коучей, требующих продуктивности на карантине
Джоанн Роулинг осудила коучей, требующих продуктивности на карантине
Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону
Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10331 человек
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10331 человек
Россия решила запретить импорт дешевого бензина — СМИ
Россия решила запретить импорт дешевого бензина — СМИ
Цвета-талисманы: привлекаем удачу по Знаку Зодиака
Цвета-талисманы: привлекаем удачу по Знаку Зодиака
59-летний басист Duran Duran выжил после «чудовищного гриппа» из-за коронавируса
59-летний басист Duran Duran выжил после «чудовищного гриппа» из-за
За беспорядки после финансирования из-за рубежа хотят сажать на 10 лет
За беспорядки после финансирования из-за рубежа хотят сажать на 10 лет
Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года
Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года

Топ на сегодня

США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?
Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?
Провал за провалом: команда Зеленского снижает его рейтинг
Провал за провалом: команда Зеленского снижает его рейтинг
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения

Еще по теме

Цвета-талисманы по дате рождения для привлечения денег и исполнения желаний
Какие камни подходят Овнам по гороскопу
Маникюр по фэн-шуй: как его сделать, чтобы привлечь удачу
Какие цвета отталкивают удачу от Знаков Зодиака