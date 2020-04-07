Для российских спортивных агентов хотят разработать “стандарты качества”

Лидия Мартынова

В России предлагают разработать и принять единые требования к спортивным агентам. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами Михаилом Дегтярёвым и Владиславом Третьяком, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Сегодня федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” никак не регулирует деятельность спортивных агентов. Действующие нормы не содержат единых специальных требований к профессиональным компетенциям человека, который хочет работать в этой сфере.

При этом в России на сегодняшний день работают более тысячи спортивных агентов, отмечается в пояснительной записке к документу Они содействуют трудоустройству спортсменов, тренеров, решают вопросы их трансферов из одного клуба в другой.

Некоторые общероссийские спортивные федерации — например, Российский футбольный союз — установили собственные процедуры аккредитации для спортивных агентов. Но в большинстве случаев, какой-либо регистрации им не требуется.

Авторы законопроекта предлагают восполнить этот правовой пробел и внести в действующее спортивное законодательства положения, согласно которому для спортивных агентов могут быть установлены обязательные требования. Разработать эти требования, по мнению парламентариев, должен Минспорт России.

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