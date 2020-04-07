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Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой

Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
В травматологическое отделение Одинцовской больницы посреди ночи обратилась дочь покойного журналиста Сергея Доренко — Екатерина. Женщина пожаловалась на головную боль и ожоги в области лица.

Екатерина объяснила, что получила травмы, будучи в своем доме в Подмосковье, во время ссоры с соседкой. Та кинулась в драку после того, как Катя сделала ей замечание за слишком большой костер, который, по ее словам, мог перекинуться на близлежащие хозпостройки и дома. 

«Конфликты с ней уже не в первый раз. То у них животные пропадают, и они обвиняют в этом наших собак, хотя у самих огромные алабаи, которые даже на людей нападали несколько раз; то с другими соседями чуть ли не до драки дело дошло; то мусор нам на участок подкинет; то собаку мою угрожала отравить. Бывают такие люди, которым спокойно не живется. Но после этого случая я не буду ждать, когда она с вилами набросится на меня, мою маму или ребенка», — негодовала дочь журналиста. 

Екатерина Доренко считает, что ей еще повезло, ведь она едва не лишилась глаза во время конфликта.

«Я подошла к своему забору, стала на приступок и стала снимать то, как соседка разводит огромный костер. Она раздувала пламя, шевеля ветки длинной палкой. Заметив меня, стала выражать агрессию в мой адрес, а потом подошла и ударила меня той самой горящей палкой. Просто чудом не попала мне в глаз. Я перед лицом держала телефон — это в итоге меня и спасло. Зато обожгла мне щеку и руку, я потеряла равновесие и ударилась головой», — вспомнила она детали конфликта. 

К слову, на огонь обратили внимание и жители близлежащих домов, но инициативу приструнить нарушительницу проявила именно Доренко, за что чуть было не поплатилась здоровьем. Сейчас Катя намерена подать заявление в полицию и наказать обидчицу по всей строгости закона. «Она мне так отбила лоб, что оказался поврежденным нерв. Сотрясение, слава Богу, не подтвердилось», — отметила дочь журналиста  в разговоре с «Комсомольской правдой».

Фото: Артур Тагиров, Facebook.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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