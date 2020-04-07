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Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Доходы компании "Газпром" от экспорта газа за пределы России сократились на 51,3% по итогам января и февраля 2020 года – такие данные опубликовала Федеральная таможенная служба.

Падение объемов экспорта составило при этом только 24,6%. На итоговых цифрах сказалось как снижение спроса в целом из-за мягкой зимы, так и увеличение доли американского сжиженного газа на рынке Европы.

Согласно статистическим данным, в первом квартале 2020 года "Газпром" также был вынужден сократить добычу. Если сравнивать с январем-мартом прошлого года, падение составило 13,7 млрд кубометров.

Как сообщал Ruposters, "Газпрому" придется поставлять газ на рынок ЕС дешевле, чем в Россию. Цены на сырье в регионе упали до уровня внутрироссийских, а хранилища остаются переполненными.

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По материалам: uposters.ru

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