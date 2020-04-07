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Джоан Роулинг рассказала, что помогло ей избавиться от симптомов коронавируса

Джоан Роулинг рассказала, что помогло ей избавиться от симптомов коронавируса

Некоторые симптомы поражения организма вирусом COVID-19 схожи с проявлениями других вирусных инфекций, но в период пандемии коронавируса внимание всего мира приковано к нему одному. Далеко не все заболевшие этой весной люди прошли тест на COVID-19, поэтому особо острожные к словам граждане говорят лишь о симптомах, а не о самом COVID-19. 54-летняя британская писательница Джоан Роулинг не проходила тест на коронавирус, хотя болезненные симптомы, включая проблемы с дыханием, ощутила.


Джоан Роулинг

Минувшим днем автор книг о Гарри Поттере рассказала о своем выздоровлении и порекомендовала прислушаться к советам врача Сарфараза Мунши, работающего в Queen's Hospital. Он записал видео о дыхательной технике, которая, по его мнению, может помочь пациентам с вирусом COVID-19.

Пожалуйста, посмотрите: врач из Queen's Hospital объясняет, как облегчить респираторные симптомы. В течение последних двух недель у меня были все симптомы COVID-19 (тестирование не проходила). По совету мужа я делала эту дыхательную гимнастику. Она помогла мне… Спасибо вам за добрые слова в сообщениях! Я действительно полностью выздоровела и хотела бы поделиться с вами методикой, рекомендованной врачами. Она может помочь вам или вашим близким, как помогла мне. Берегите себя,— написала Джоан Роулинг и поделилась видеороликом.

Стоит отметить, что Джоан Роулинг замужем за врачом-анестезиологом Нилом Мюрреем.


Джоан Роулинг и Нил Мюррей



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По материалам: spletnik.ru

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