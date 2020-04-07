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Джоанн Роулинг осудила коучей, требующих продуктивности на карантине

Джоанн Роулинг осудила коучей, требующих продуктивности на карантине
. Джоанн Роулинг раскритиковала коучей, которые требуют, чтобы люди сохраняли высокую продуктивность в условиях карантина, сообщает Independent.

Автор историй о Гарри Поттере осудила пользователей соцсетей, называющих лузерами людей, которые не учатся чему-то новому в самоизоляции. По ее мнению, "смена деятельности" не может излечить депрессию.

"Если вы коуч и вы считаете неудачниками тех, кто не осваивает какой-то новый навык или не разрабатывает новый бренд на каратине, остановитесь! У людей могут быть проблемы, о которых вам ничего не известно. Иногда простое выживание – это уже больше, чем достаточно", – написала она.


"Когда вы называете людей лентяями и обвиняете их в отсутствии мотивации, если они ежедневно не создают шедевры, это ничуть их не вдохновляет. Если бы постоянная смена деятельности и развлечения излечивали бы депрессию, ни один богатый человек и ни один трудоголик никогда не покончили бы с собой. Печаль и тоска – не слабости, а нормальная реакция людей на трудности и опасности", – добавила писательница.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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