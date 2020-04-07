Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиян

Вадим Карасев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Социальная сеть Facebook запустила специальную русскоязычную страницу под названием «Центр информации о коронавирусе (COVID-19)». На ней отображаются посты официальных аккаутов различных международных и локальных организаций здравоохранения.

Для россиян на Facebook-странице будут публиковать информацию из официальных аккаунтов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Минздрава, Роспотребнадзора и портала стопкоронавирус.рф.

На странице «Центра информации о коронавирусе» также собраны основные тезисы, связанные с борьбой с пандемией и сформулированные ВОЗ. К примеру, пользователям напоминают о том, что вирус распространяется в основном при кашле и чихании, а также напоминают, что ограничивая социальные контакты, человек помогает сохранить ресурсы медицинских учреждений для больных в тяжелом состоянии.

В марте в России запустили ресурс, публикующий последнюю информацию о распространении COVID-19. На сайте Стопкоронавирус.рф публикуют оперативные отчетности, а также ведут работу по опровержению слухов и ложной информации о пандемии. В задачи ресурса также входит отражение реальной картины заболевания в стране.