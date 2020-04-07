Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиян

Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиянФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Социальная сеть Facebook запустила специальную русскоязычную страницу под названием «Центр информации о коронавирусе (COVID-19)». На ней отображаются посты официальных аккаутов различных международных и локальных организаций здравоохранения.

Для россиян на Facebook-странице будут публиковать информацию из официальных аккаунтов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Минздрава, Роспотребнадзора и портала стопкоронавирус.рф.

На странице «Центра информации о коронавирусе» также собраны основные тезисы, связанные с борьбой с пандемией и сформулированные ВОЗ. К примеру, пользователям напоминают о том, что вирус распространяется в основном при кашле и чихании, а также напоминают, что ограничивая социальные контакты, человек помогает сохранить ресурсы медицинских учреждений для больных в тяжелом состоянии.

В марте в России запустили ресурс, публикующий последнюю информацию о распространении COVID-19. На сайте Стопкоронавирус.рф публикуют оперативные отчетности, а также ведут работу по опровержению слухов и ложной информации о пандемии. В задачи ресурса также входит отражение реальной картины заболевания в стране.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом
Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиян
Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиян
Сотрудникам "Северстали" выплатят по 10 тысяч рублей из-за COVID-19
Сотрудникам "Северстали" выплатят по 10 тысяч рублей из-за COVID-19
Эксперт: российские кинотеатры потеряют десятки миллиардов рублей
Эксперт: российские кинотеатры потеряют десятки миллиардов рублей
Иранский депутат назвал "отличной работой военных" крушение украинского самолета
Иранский депутат назвал "отличной работой военных" крушение
Иван Жидков: «Сын меня уже не вспомнит»
Иван Жидков: «Сын меня уже не вспомнит»
Аббас Джума: фильм "Шугалей" приведет к широкому общественному резонансу
Аббас Джума: фильм "Шугалей" приведет к широкому общественному
Посол Колумбии покинул пост на фоне скандала с производством кокаина
Посол Колумбии покинул пост на фоне скандала с производством кокаина
В Евросоюзе оценили санкции против России в условиях пандемии коронавируса
В Евросоюзе оценили санкции против России в условиях пандемии
«Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста
«Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста
Сдавшего тест на коронавирус Игоря Николаева выписали из больницы
Сдавшего тест на коронавирус Игоря Николаева выписали из больницы

Топ на сегодня

В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»

Еще по теме

Facebook и Instagram начали информировать россиян о коронавирусе
Facebook и Twitter усомнились в наличии российских фейков о коронавирусе
Facebook запустил сервис проверки сообщений на связь с «фабрикой троллей»
США заподозрили Россию в распространении фейков о коронавирусе