Факты неумолимы. Число умерших от COVID французов превысило 10 тысяч

Лидия Мартынова

Число умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией во Франции превысило 10 тысяч, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

"В больницах скончались 7 091 человек", - сказал Саломон в ходе брифинга. За минувшие сутки в больницах скончались 607 человек.

Помимо этого, с начала эпидемии в домах престарелых умерли 3 237 человек, то есть общее количество умерших от коронавируса в стране составило 10 328 человек.

сообщило, что Франция увеличила штраф за нарушение карантина.