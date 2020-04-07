Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Фильм про современного героя – Самсонов прокомментировал выход картины «Шугалей»

Фильм про современного героя – Самсонов прокомментировал выход картины «Шугалей»

Фильм про современного героя – Самсонов прокомментировал выход картины «Шугалей»

Новый российский боевик «Шугалей» стал событием еще до выхода на экраны. Многие общественные деятели, активисты и просто неравнодушные к судьбе социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана прокомментировали грядущую киноленту. Одним из таких стал заслуженный артист России Владимир Самсонов.
 
По его словам, картина уникальна тем, что снята она в то время, когда реальные прототипы персонажей действительно находятся в плену у ливийских террористов. Обычно подобного рода фильмы снимают уже постфактум.
 
Как отмечалось ранее, в основу фильма легли реальные события, которые произошли в Ливии, куда отправились российские специалисты для социологических исследований. В ходе своей работы они обнаружили информацию, которая могла навредить некоторым влиятельным лицам страны, не желающим, чтобы ее обнародовали. Впоследствии ученых похитили и заключили в неофициальную тюрьму «Митига».
 
В Сети уже появился трейлер фильма, а полностью его можно будет посмотреть в апреле в онлайн-кинотеатрах.
  
Как ранее сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, вполне вероятно, что в конце прошлого месяца Максим Шугалей совершил побег из тюрьмы. Однако его местоположение на данный момент неизвестно.
  
По словам создателей киноленты, фильм может заинтересовать самую широкую аудиторию, поскольку речь в нем идет о настоящем русском герое, которого не сломить.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

Последние новости

США объяснили внесение «Русского имперского движения» в список террористов
США объяснили внесение «Русского имперского движения» в список
Граждане Испании смогут вернуться домой из России рейсом "Аэрофлота"
Граждане Испании смогут вернуться домой из России рейсом "Аэрофлота"
У депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус
У депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус
Названа причина погружения Бабкиной в медикаментозную кому
Названа причина погружения Бабкиной в медикаментозную кому
Ирина Горбачева не смогла простить мужу измену
Ирина Горбачева не смогла простить мужу измену
России осталось до 14 дней до пика коронавируса, считает Скворцова
России осталось до 14 дней до пика коронавируса, считает Скворцова
Уилл Смитт запустил карантинный сериал "Will From Home”
Уилл Смитт запустил карантинный сериал "Will From Home”
Фильм про современного героя – Самсонов прокомментировал выход картины «Шугалей»
Фильм про современного героя – Самсонов прокомментировал выход
Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса
Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду
Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Аббас Джума: фильм "Шугалей" приведет к широкому общественному резонансу
Депутат Госдумы дал комментарии о предстоящем показе фильма «Шугалей»
Похищенных в Ливии россиян мешает освободить политика террористов ПНС, считает эксперт
Режиссер «Смерти Сталина» надеется, что фильм покажут в России