Фильм про современного героя – Самсонов прокомментировал выход картины «Шугалей»

Лидия Мартынова

По его словам, картина уникальна тем, что снята она в то время, когда реальные прототипы персонажей действительно находятся в плену у ливийских террористов. Обычно подобного рода фильмы снимают уже постфактум.Как отмечалось ранее, в основу фильма легли реальные события, которые произошли в Ливии, куда отправились российские специалисты для социологических исследований. В ходе своей работы они обнаружили информацию, которая могла навредить некоторым влиятельным лицам страны, не желающим, чтобы ее обнародовали. Впоследствии ученых похитили и заключили в неофициальную тюрьму «Митига».В Сети уже появился трейлер фильма, а полностью его можно будет посмотреть в апреле в онлайн-кинотеатрах.Как ранее сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, вполне вероятно, что в конце прошлого месяца Максим Шугалей совершил побег из тюрьмы. Однако его местоположение на данный момент неизвестно.По словам создателей киноленты, фильм может заинтересовать самую широкую аудиторию, поскольку речь в нем идет о настоящем русском герое, которого не сломить.