Флоренс Пью и Зак Брафф подтвердили свои отношения

Вадим Карасев

С 45-летним американским актером Заком Браффом 24-летняя британская актриса Флоренс Пью встречается уже год, однако свой роман официально пара до сих пор не подтверждала. В соцсетях друг друга они фигурировали лишь в комментариях к снимкам, а вот совместных фото в их инстаграмах не было. Но вчера Пью решила публично поздравить своего бойфренда и опубликовала в своем блоге его снимок.





Зак Брафф

Сегодня мы будем улыбаться шире, чем серые облака. 6 апреля мы отпразднуем изо всех сил. Танцы и аплодисменты для этого особенного человека,

— написала она и отключила возможность комментировать снимок.

Ну а Брафф, в свою очередь, опубликовал в сторис фото возлюбленной, на котором она позирует с носками с его изображением.





Флоренс ПьюНа фото в инстаграме Флоренс Брафф запечатлен вместе с собакой по кличке Билли, которую пара завела совсем недавно. 2 апреля в сторис Пью поделилась снимком питомца и написала, что он "заставил их улыбнуться".

Среди этого мрака появился этот глупенький шелковистый комок радости,

— написала она.





Флоренс и Зак познакомились в 2019 году во время работы над фильмом "Время, необходимое, чтобы добраться туда" (In The Time It Takes to Get There), в котором Пью исполнила главную роль, а Брафф выступил режиссером и сценаристом. И хотя актриса никогда не комментировала свои отношения с возлюбленным, один раз она все же не сдержалась. Когда подписчик, увидев у нее в инстаграме комментарий Зака, указал на разницу в их возрасте, Флоренс ответила, что тем не менее он ее "заполучил".