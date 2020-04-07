Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Флоренс Пью и Зак Брафф подтвердили свои отношения

Флоренс Пью и Зак Брафф подтвердили свои отношения

С 45-летним американским актером Заком Браффом 24-летняя британская актриса Флоренс Пью встречается уже год, однако свой роман официально пара до сих пор не подтверждала. В соцсетях друг друга они фигурировали лишь в комментариях к снимкам, а вот совместных фото в их инстаграмах не было. Но вчера Пью решила публично поздравить своего бойфренда и опубликовала в своем блоге его снимок.


Зак Брафф

Сегодня мы будем улыбаться шире, чем серые облака. 6 апреля мы отпразднуем изо всех сил. Танцы и аплодисменты для этого особенного человека,

— написала она и отключила возможность комментировать снимок.

Ну а Брафф, в свою очередь, опубликовал в сторис фото возлюбленной, на котором она позирует с носками с его изображением.


Флоренс ПьюНа фото в инстаграме Флоренс Брафф запечатлен вместе с собакой по кличке Билли, которую пара завела совсем недавно. 2 апреля в сторис Пью поделилась снимком питомца и написала, что он "заставил их улыбнуться".

Среди этого мрака появился этот глупенький шелковистый комок радости,

— написала она.


Флоренс и Зак познакомились в 2019 году во время работы над фильмом "Время, необходимое, чтобы добраться туда" (In The Time It Takes to Get There), в котором Пью исполнила главную роль, а Брафф выступил режиссером и сценаристом. И хотя актриса никогда не комментировала свои отношения с возлюбленным, один раз она все же не сдержалась. Когда подписчик, увидев у нее в инстаграме комментарий Зака, указал на разницу в их возрасте, Флоренс ответила, что тем не менее он ее "заполучил".


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Флоренс Пью и Зак Брафф подтвердили свои отношения
Флоренс Пью и Зак Брафф подтвердили свои отношения
Эпидемия коронавируса в Испании замедлилась
Эпидемия коронавируса в Испании замедлилась
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Китайцы перестали умирать от коронавируса
Китайцы перестали умирать от коронавируса
Ветеран ВМФ призвал россиян не отдыхать в Чехии — ответ за снос Конева
Ветеран ВМФ призвал россиян не отдыхать в Чехии — ответ за снос Конева
В России за сутки выявили более 1,1 тысячи новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили более 1,1 тысячи новых случаев COVID-19
Раскрыты подробности смертельного ДТП с эпатажным блогером
Раскрыты подробности смертельного ДТП с эпатажным блогером
СМИ: продукты могут подорожать на 20% из-за коронавируса
СМИ: продукты могут подорожать на 20% из-за коронавируса
С 7 апреля госграницу Украины можно будет пересечь только автотранспортом через 19 пунктов пропуска
С 7 апреля госграницу Украины можно будет пересечь только
На Украине число заболевших коронавирусом выросло до 1462 человек
На Украине число заболевших коронавирусом выросло до 1462 человек
Афганистан снова упустил шанс на мир
Афганистан снова упустил шанс на мир
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Названы рабочие сферы с наибольшей гендерной разницей в зарплатах
Названы рабочие сферы с наибольшей гендерной разницей в зарплатах

Еще по теме

Умерла звезда «Семейки Брэди» Флоренс Хэндерсон
Вера Брежнева опубликовала редкий снимок с Константином Меладзе
Ольга Куриленко в бикини впервые показала сына (фото)
Жертвами «Флоренс» в США стали 11 человек