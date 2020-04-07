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Франция вышла в пятерку лидеров по числу погибших от коронавируса

Франция вышла в пятерку лидеров по числу погибших от коронавирусаФото: Benoit Tessier/ Reuters

Франция вышла в пятерку лидеров по числу погибших от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.

Число смертей в стране превысило 10,3 тысячи. Во Франции более 101,7 тысяч заражений.

Во всем мире уже более 1,3 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Большая часть из них — 383 тысячи — в США. На втором месте Испания со 140 тысячами заразившихся. Лишь немного отстает Италия — 135,5 тысячи.

2 апреля одно из зданий французского сельскохозяйственного рынка в ближайшие дни будет отдано под морг для разгрузки ритуальных служб. Они столкнулись с ростом смертности из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 78 тысяч скончались, а 288,9 тысячи вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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