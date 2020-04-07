Галкин запустил сериал, в котором будет изображать советских юмористов

Лидия Мартынова

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором пародирует сатирика Михаила Жванецкого. Ролик стал первым эпизодом сетевого сериала, посвященного юмористам времен СССР.

"Представляю вам недельный ностальгический сериал "Советская эстрада о карантине". Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена. Первая серия — Жванецкий", — написал Галкин.

В клетчатом костюме и листами с текстом телеведущий зачитывает монолог, в котором высмеивает любителей выпить, паникеров, скупающих туалетную бумагу, защитные маски из ателье и другие вещи.

Меньше, чем за сутки, видео набрало почти полтора миллиона просмотров и получило множество положительных комментариев, в том числе от друзей и коллег: "Супер", — написала Кристина Орбакайте. "Браво", — поддержал Денис Клявер.