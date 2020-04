Галкин запустил сериал, в котором будет изображать советских юмористов

View this post on Instagram

Начиная с сегодняшнего дня, представляю вам недельный ностальгический сериал «Советская эстрада о карантине» Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена 😊 1 серия - Жванецкий