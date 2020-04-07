"Газпром" лишил сотрудницу премии за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 12:21 Анастасия Иванова
"#icon-graphic[i][/i]Проголосовали:57817Вчера, 10:40
Сотрудница была изолирована, несмотря на отсутствие симптомов ОРВИ. В последствии было установлено, что женщина не является носителем коронавирусной инфекции.
ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru