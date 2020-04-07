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"Газпром" лишил сотрудницу премии за нарушение режима самоизоляции

"Газпром" лишил сотрудницу премии за нарушение режима самоизоляции
"#icon-graphic[i][/i]Проголосовали:57817Вчера, 10:40

Сотрудница была изолирована, несмотря на отсутствие симптомов ОРВИ. В последствии было установлено, что женщина не является носителем коронавирусной инфекции.


ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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