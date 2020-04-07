ГД рассмотрит изменение правил подачи заявления на гражданство России
Сегодня, 12:07 Лидия Мартынова
Правительство внесло в Госдуму проект, позволяющий подать заявление на получение гражданства РФ без отказа от иностранного, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства", - говорится в пояснительной записке к документу.
По материалам: ria.ru