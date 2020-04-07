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ГД рассмотрит изменение правил подачи заявления на гражданство России

ГД рассмотрит изменение правил подачи заявления на гражданство России
Правительство внесло в Госдуму проект, позволяющий подать заявление на получение гражданства РФ без отказа от иностранного, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства", - говорится в пояснительной записке к документу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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