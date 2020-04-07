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Гитарист Black Sabbath проведёт аукцион для борьбы с коронавирусом

Гитарист Black Sabbath проведёт аукцион для борьбы с коронавирусом
Гитарист Black Sabbatn Тони Айомми запустит онлайн-аукцион, на который выставит некоторые раритетные вещи из своей коллекции. Вырученные средства пойдут на борьбу с COVID-19.

"Мы только собирались объявить благотворительный "вечер с Тони Айомми", чтобы собрать немного денег для бирмингемских больниц, когда разразился этот ужасный вирус. Теперь, когда все благотворительные мероприятия отменены, я все ещё хочу сделать что-то, как-то помочь. И я собрал в кучу несколько своих вещиц для аукциона. Все собранные деньги будут переданы центральной больнице Бирмингема", - отметил рокер.
Тони Айомми не понаслышке знаком с серьёзными проблемами со здоровьем: тур Black Sabbath The End оказался последним в истории группы во многом и по причине того, что гитаристу в 2012 году диагностировали рак, находящийся сейчас на стадии ремиссии. Поэтому Айомми больше не может гастролировать.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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