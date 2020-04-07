Глава Минздрава сообщил, что говорить о завершении карантина в Украине сейчас рано

Анастасия Иванова

Министр здравоохранения обратился к украинцам и призвал соблюдать новые правила карантина, поскольку Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом. Соответствующее видеообращение МОЗ обнародовало во вторник, 7 апреля.Министр отметил, что понимает, что сидеть дома четвертую неделю "нелегко"."Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано", - подчеркнул он."Наоборот - сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему", - добавил министр.