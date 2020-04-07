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Глава Минздрава сообщил, что говорить о завершении карантина в Украине сейчас рано

Глава Минздрава сообщил, что говорить о завершении карантина в Украине сейчас рано
Министр здравоохранения обратился к украинцам и призвал соблюдать новые правила карантина, поскольку Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом. Соответствующее видеообращение МОЗ обнародовало во вторник, 7 апреля.
Министр отметил, что понимает, что сидеть дома четвертую неделю "нелегко".

"Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано", - подчеркнул он.

"Наоборот - сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему", - добавил министр.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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