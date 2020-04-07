Главврач больницы имени Давыдовского в Москве заразилась коронавирусом

Алексей Вольцев

Главврач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева подтвердила свое заражение коронавирусом, но отметила, что сразу самоизолировалась и общалась исключительно дистанционно.

Ранее в интернете появилась информация, что Васильева заражена коронавирусом, при этом она якобы продолжала работать, вести конференции, и теперь на коронавирус проверяют больше 500 человек: пациентов и врачей, контактировавших с ней.

"Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте... Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным", - рассказала РИА Новости главврач.

Она отметила, что заподозрила заражение после контакта с пациентом с возможным коронавирусом.