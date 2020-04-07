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Горсовет Одессы наказали за упавшее на авто дерево

Горсовет Одессы наказали за упавшее на авто дерево

Одесский апелляционный суд поставил точку в гражданском производстве по иску жительницы города к исполкому горсовета о возмещении материального ущерба. Судебные тяжбы длились около трех лет, с сентября 2017 года, когда женщина подала иск. В нем она просила о возместить ей ущерб: 21 июня 2017 года на ее автомобиль Nissan Primera (2002 года выпуска), припаркованный у многоэтажного жилого дома № 46 по улице Генерала Петрова, рухнуло дерево.

К исковому заявлению приложены необходимые акты и заключения судебной экспертизы. Также — подтверждение синоптиков, что в ту ночь скорость ветра не превышала 5 м/сек и осадков не было. Материальный ущерб официально оценен в 168 тысяч 234,5 гривен, еще в 2 тысячи истица оценила моральный ущерб.

После целого ряда судебных разбирательств женщине удалось доказать свою правоту: Приморский районный суд 11 июня 2019 года вынес решение в ее пользу. Однако исполком горсовета подал жалобу в апелляционную инстанцию.

Только сейчас коллегия судебной палаты по гражданским делам Одесского апелляционного суда постановила, что «достоверные доказательства доказывают факт падения дерева, в результате чего было повреждено имущество. Размер причиненного имущественного ущерба также доказан надлежащими доказательствами и не опровергнут ответчиком. Апелляционную жалобу исполнительного комитета Одесского городского совета оставить без удовлетворения, решение Приморского районного суда Одессы от 11 июня 2019 года — без изменений».

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пенсионер из Одессы отсудил у государства крупную сумму за незаконное осуждение. В пользу истца будет взыскано 260 тысяч гривен возмещения морального ущерба за счет государственного бюджета Украины.

А в Тернополе пенсионер отсудил у водителя маршрутки 15 тысяч гривен за хамство. Молодой маршрутчик не дал 88-летнему инвалиду второй группы выйти на нужной остановке.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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