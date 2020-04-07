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Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе

Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Участники гуманитарной подгруппы по Донбассу в ходе видеоконференции обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами и открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

Ранее глава МИД, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего сообщил, что республики Донбасса были готовы провести обмен пленными 29 марта. Второго апреля власти ЛНР обнародовали список, в котором были заявлены 11 человек, готовых к участию в обмене пленными с Киевом.

"Сегодня обсуждались вопросы освобождения незаконно удерживаемых лиц, открытия дополнительных пунктов пропуска "Луганск-Счастье", "Первомайск-Золотое", - сообщила Кобцева.


Она уточнила, что также участники переговоров обменялись информацией в вопросе поиска без вести пропавших.

# В мире
По материалам: ria.ru

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