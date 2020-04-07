Иранский депутат назвал "отличной работой военных" крушение украинского самолета

Вадим Карасев

Депутат иранского парламента Хассан Норузи заявил, что уничтожение украинского самолета под Тегераном – "отличная работа" вооруженных сил. Он выдвинул версию, согласно которой самолет управлялся американцами.

Норузи объявил, что движение самолета было "очень подозрительным", поэтому виновники его крушения в будущем не понесут ответственности. Он также заявил о существовании неких доказательств тому, что США установили "несколько специальных целей в Иране" и контролировали лайнер.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли все люди на борту: 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Официальные лица в Иране утверждали, что причиной крушения стал пожар в двигателе, а поражение ракетой было "невозможно с точки зрения науки". Тем не менее 11 января власти Ирана официально признали свою вину в катастрофе. Президент Хасан Роухани назвал произошедшее "непростительной ошибкой", после чего начались аресты виновных.

Вскоре бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ответственность за сбитый лайнер "Международных авиалиний Украины" должна нести Россия, а не только Иран.