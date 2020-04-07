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Исследование: россияне начали экономить и откладывать крупные покупки

Исследование: россияне начали экономить и откладывать крупные покупки
Россияне не ждут существенных проблем в экономике и лишь незначительно сокращают свои расходы, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"С ростом безработицы и проблем бизнеса среди россиян прослеживается четкая тенденция к экономии. Однако пока никто особо не верит в наступление реального кризиса", - сказано в исследовании.

Специалисты сервиса в течение трёх дней побеседовали с более 23 тысячами клиентов из разных регионов России. Чуть меньше половины участников заявили, что ничего не меняли в своих потребительских привычках, разве что вынужденно перестали тратить деньги в местах общественного пользования.


Тщательнее следить за расходами стали 67% участников исследования, из них 37% указали, что сократили траты незначительно - в пределах 10% от месячного бюджета, 24% признались, что урезали расходы на 50% и более, и только 8% - ответили, что почти всё откладывают "на чёрный день".


Также среди тех, кто экономит, 64% отложили покупку техники, 63% указали, что стали гораздо менее расточительными благодаря закрытию на карантин магазинов, торговых центров и кинотеатров. 61% участников признались, что стали экономить на одежде и обуви.

Также 56% участников из этой категории указали, что сократили расходы на еду, потому что стали выбирать более дешёвые продукты питания. 40% пользователей предпочли урезать расходы на косметику, 30% участников собирают "бюджетную" аптечку — сравнивают цены в аптеках и ищут дешёвые аналоги дорогих лекарств.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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