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Иван Жидков: «Сын меня уже не вспомнит»

Иван Жидков: «Сын меня уже не вспомнит»
Звезда сериала «Любовь как любовь» — отец двоих детей от разных женщин. В браке с Татьяной Арнтгольц у актера родилась очаровательная дочь, а модель Лилия Соловьева подарила ему долгожданного сына. Однако Жидков негодует, что из-за самоизоляции теперь практически не видит наследников.


Несмотря на то, что Иван Жидков расстался с матерями своих детей, ему удалось наладить с ними дружеское общение. Бывшие избранницы с легкостью отдают артисту наследников на выходные. Вчера он опубликовал фото, которое отлично демонстрирует семейную идиллию. В кадре звездный отец окружен улыбающимися десятилетней дочерью и двухлетним сыном. Однако подпись к снимку оказалась тревожная: «Степа меня уже и не вспомнит, наверное. Маленькие быстро забывают. Полтора месяца не видел».

36-летний актер отметил, что разлука с детьми вынужденная. Сейчас Жидков находится на самоизоляции и беспокоится, что еще месяц его отсутствия в жизни младшего наследника негативно скажется на их отношениях. «Соскучился по своему карапузу.... Не переживай, не забудет», «Я думаю, он вас и не забывал. Папку то все равно любит!»; «Думаю видеосвязь решит эту проблему. Будет хоть какое-то общение», — советуют пользователи Сети


Впрочем, некоторые с негодованием отметили, что артист мог и сам навестить сына, если бы поехал на машине. Другие же уверены, Ивана попросту не пускает Лилия. Напомним, что у бывших влюбленных было весьма болезненное расставание. Модель обвинила звезду в краже 36 тысяч рублей, а также негативно высказалась о его новом романтическом увлечении.

«Если один молчит, а другой извергается, то какая в этом логика? Почему так происходит? Вы просто подумайте. Я не хочу в это лезть, но это теперь касается моих близких. Это треплет нервы моим близким… маме, например. Почему ты позволяешь себя так вести? Оскорблять мою девушку и меня… Оставь меня в покое», — требовал от бывшей избранницы актер.

К счастью, им удалось урегулировать семейный конфликт, который переходил в публичные дрязги. А вот с первой женой Татьяной обошлось без скандалов. «Прежде всего, думали о ребенке, а не о себе. Поэтому нам не стоило особых усилий расстаться мирно. Мы с Иваном поддерживаем хорошие отношения, созваниваемся почти каждый день. Маша часто видится с папой», — откровенничала Арнтгольц.

Звезда сериалов отмечает, что и дочь привязалась к брату. По словам артиста, девочка совсем не ревнует отца, а также не беспокоит его вопросами о причинах развода родителей. «Маша очень чуткий и деликатный ребенок», — говорил он.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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