Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Избил и откусил часть пальца: на Львовщине сотрудник ГСЧС напал на женщину в автобусе

Избил и откусил часть пальца: на Львовщине сотрудник ГСЧС напал на женщину в автобусе

Избил и откусил часть пальца: на Львовщине сотрудник ГСЧС напал на женщину в автобусе

На Львовщине следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру отделения одной из частей регионального Главного управления ГСЧС, который во время конфликта в салоне пассажирского автобуса… откусил часть мизинца у женщины. Напомним, ранее в Одессе хулиган сломал руку офицеру полиции.

Уголовное производство в отношении правоохранителя открыто по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса («Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, которые повлекли длительное расстройство здоровья»).

Скандальный инцидент произошел еще 28 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе ГБР. По информации других источников, инцидент произошел в селе Загирне Стрыйского района. В автобусе гости возвращались со свадьбы. Там-то и возник конфликт между двумя пассажирами — 40-летней женщиной и 29-летним пожарником, который из словесной перепалки перерос в схватку. Подозреваемый ударил потерпевшую и несколько раз укусил ее.

Теперь, в случае доказанности вины, сотруднику ГСЧС грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет.

Напомним, минувшим летом внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан покусал полицейского в Великобритании.

Фото dsns.gov.ua

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и самые низкие траты на заключенного
В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое
Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое
Нидерландский музей приобрел редкое кольцо эпохи викингов
Нидерландский музей приобрел редкое кольцо эпохи викингов
Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради похода в бар
Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради
Решение ЦИК отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса поддержали
Решение ЦИК отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса
Призвавшую сидеть дома актрису арестовали за многолюдную домашнюю вечеринку
Призвавшую сидеть дома актрису арестовали за многолюдную домашнюю
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального к суверенитету
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Пациент напал на сотрудника «скорой» на юго-западе Москвы
В Херсоне депутат-оппозиционер откусил ухо "азовцу"
Уголовное дело возбудили после нападения на бойца Расула Мирзаева
Московский заяц в метро сломал нос сотруднице ГИБДД