Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад

Влада Некрасова

Накануне звезда «Фабрики звезд» Никита Малини трогательно поздравил с 60-летием маму Инну Курочкину, опубликовав ряд архивных фотографий с ней. Также артист поделился трагично новостью: его родительницы не стало в январе.

Певец не стал вдаваться в подробности произошедшего. «Сегодня маме 60 лет! К сожалению, она покинула нашу планету три месяца назад. Она была человеком с большим сердцем! Человек который научил меня любить, научила быть честным и сильным! Берегите ваших родных», — поделился Никита в Instagram.

Многие поклонники и коллеги Малинина не знали, что в его семье произошла трагедия, поэтому эта новость стала для них шоком. «Царствие небесное!» — артиста поддержал продюсер Андрей Разин. К нему также присоединились мачеха Никиты — Эмма, экс-возлюбленная Олега Яковлева — Саша Куцевол и многие другие.

Напомним, в прошлом Инна Курочкина играла на скрипке в ВИА «Поющие гитары» и была первой женой Александра Малинина. Поговаривают, что от нее артист ушел к Ольге Зарубиной.





Правда, сегодня отношения Зарубиной и певца нельзя назвать теплыми — пара продолжает конфликтовать. Кроме того, Зарубина намерена в очередной раз судиться с ним из-за того, что он отказывается признавать их общую дочь Киру. Вот только на публике артистка уверяет, что не держит зла на бывшего.

«Почему она решила, что я все эти годы коплю злобу на Малинина? В моем характере такого нет вообще. Я человек, который быстро прощает и забывает. Я эмоциональная. Ненависти у меня к нему нет. Есть презрение как к человеку, как к мужчине, как к отцу моей дочери. Но презрение и ненависть — это разные вещи. Раздражение есть — я этого не скрываю. Заварила всю кашу не я, а семья Малинина в 2012 году. И продолжают до сих пор, придумывая разные истории», — подчеркивала Ольга Владимировна.

Фото: Legion-Media