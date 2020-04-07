Эксперт оценил прогноз по росту цен на продукты

Анастасия Иванова

Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ считает неизбежным рост цен на продукты. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По словам эксперта, крупные поставщики чая и кофе уже пересмотрели цены для торговых компаний, и если где-то еще не выросли розничные цены, это произойдет в ближайшее время, когда в продажу поступят продукты из новых поставок.

"Это можно понять: и чай, и кофе в основном производят из импортного сырья. Вообще пищевые товары и товары непродовольственные, в которых есть импортная составляющая, будут неизбежно дорожать", — объяснил Шелищ.

Он добавил, что потребители в России сильно ощущают на себе изменение курса рубля, который, в свою очередь, зависит от цен на нефть. При этом он выразил надежду, что власти не будут вмешиваться в ситуацию, так как это, по его мнению, приведет к дефициту товаров.