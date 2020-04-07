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Эксперт оценил прогноз по росту цен на продукты

Эксперт оценил прогноз по росту цен на продукты
Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ считает неизбежным рост цен на продукты. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По словам эксперта, крупные поставщики чая и кофе уже пересмотрели цены для торговых компаний, и если где-то еще не выросли розничные цены, это произойдет в ближайшее время, когда в продажу поступят продукты из новых поставок.

"Это можно понять: и чай, и кофе в основном производят из импортного сырья. Вообще пищевые товары и товары непродовольственные, в которых есть импортная составляющая, будут неизбежно дорожать", — объяснил Шелищ.

Он добавил, что потребители в России сильно ощущают на себе изменение курса рубля, который, в свою очередь, зависит от цен на нефть. При этом он выразил надежду, что власти не будут вмешиваться в ситуацию, так как это, по его мнению, приведет к дефициту товаров.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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