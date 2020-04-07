Эксперт оценил влияние коронавируса на политику

Влада Некрасова

После завершения пандемии коронавируса возможны определенные подвижки в политических системах в мировом масштабе, полагает заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

"Пандемия, естественно, является серьезным испытанием для всех политических систем, поскольку она демонстрирует, насколько те или иные политические решения являются правомерными или неправомерными, насколько политические элиты справляются с вызовами и отвечают тем запросам, которые существуют у населения", - сказал он во время круглого стола в онлайн-режиме "Решение отложить выборы в период пандемии коронавируса: преимущества и возможности".