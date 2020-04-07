Эксперт: российские кинотеатры потеряют десятки миллиардов рублей

Анастасия Иванова

Потери российских кинотеатров из-за пандемии коронавируса могут составить около 40 миллиардов рублей, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, отметив, что 25 миллиардов из этой суммы – недополученные кассовые сборы.

"Если брать в расчет весь бизнес кинотеатров, а он состоит из продажи билетов, доходов от кинобаров, продажи поп-корна, сувенирной продукции, рекламы, мы уже один квартал потеряли и еще один потеряем. Я думаю, общие потери составят около 40 миллиардов рублей, из них кассовых сборов - порядка 25 миллиардов рублей", - сказал Березин РИА Новости.

Он отметил, что прогнозировать ситуацию сейчас сложно. "Надо понимать, как глубоко все упадет, кто из кинотеатров сможет выжить, что предложат продюсеры, дистрибьюторы фильмов. Пока получается, что до конца июня просто нечего показывать. Я думаю, что в этой ситуации кинотеатры открываться не будут. В лучшем случае что-то на август, на конец года", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, еще одна проблема вскроется, когда к концу года накопятся проекты, не вышедшие летом.

"Когда все проекты начнутся собираться к концу года, зритель скажет: "Мы не готовы столько ходить в кино". У нас всего 1,5 миллиона зрителей в стране, кто ходит раз в неделю и чаще. Аудитория активно ходящих в кино раз в месяц – 6 миллионов на всю страну", - пояснил Березин.