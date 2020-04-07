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Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной системе в окрестностях Солнца

Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной системе в окрестностях Солнца

Ученые из обсерватории Калар-Альто на юге Испании открыли экзопланету в двойной системе Gliese 338, расположенной на расстоянии всего 20,7 световых лет от Солнца. Планета находится на внутренней границе обитаемой зоны своей звездной системы и значительно превосходит по размерам Землю.

Система Gliese 338 состоит из двух красных карликов. Их масса составляет от 64 до 69 % массы Солнца, а расстояние между ними оценивается примерно в 109 астрономических единиц. Команда астрономов во главе с Эстер Гонсалес-Альварес (Esther González-Álvarez) искала планеты в системе Gliese 338 при помощи спектроскопического измерения радиальных скоростей звезд. Поскольку звезда испытывает небольшие смещения под действием обращающейся вокруг нее планеты, это приводит к изменению скорости движения звезды относительно Земли, а это изменение может быть измерено при помощи эффекта Доплера. Такой метод особенно хорошо применим для обнаружения достаточно массивных планет, расположенных близко к своим звездам. Испанские астрономы использовали спектрограф спектрограф CARMENES, работающий в обсерватории Калар-Альто, а также данные обсерваторий Лас-Кумбрес и Сьерра-Невада.

Обнаруженная исследователями планета обращается вокруг меньшего компонента двойной системы, звезды Gliese 338B. Период обращения составляет 24,45 суток, а расстояние от звезды до планеты равно 0,14 астрономической единицы, то есть всего 14 % расстояния от Солнца до Земли.

Масса планеты, получившей обозначение Gliese 338Bb, превышает массу Земли в 10,3 раза. Таким образом, новая планета относится к классу «суперземель». Температура ее поверхности, по оценкам исследователей, составляет от 27 до 117 °C. Планета находится на внутренней границе обитаемой зоны. Если бы она была немного ближе к своей звезде, то на ее поверхности уже невозможно было бы наличие жидкой воды.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

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По материалам: polit.ru

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