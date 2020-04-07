Эммануил Виторган с салфеткой в носу посмеялся над коронавирусом

Вадим Карасев

Эммануил Виторган Кадр: @emmanuil_vitorgan

Актер театра и кино Эммануил Виторган записал ролик, в котором посмеялся над коронавирусом, прикрепив к носу салфетку. Видео появилось на странице артиста в Instagram.

«Такая ситуация у нас, и если бы только у нас... Когда приходится вместо того, что отрастает на этом месте, вставлять кусок бумаги. Вот и дошел я до этого состояния и думаю, что эта болезнь уже неизлечима», — говорит в ролике Виторган, напоследок сдувая салфетку из-под носа. Его слова при этом сопровождает женский смех.

Дожил... Передаю эстафету дальше !!!

Фото опубликовано @emmanuil_vitorgan

«Дожил... Передаю эстафету дальше!!!» — написал Виторган в своей публикации.

Эммануил Виторган известен ролями в фильмах «Чародеи», «Гроссмейстер», «Кортик», «День радио», «Битва за Москву», «Не будите спящую собаку». Он был актером Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, театра на Таганке, театра Маяковского.

По состоянию на 7 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.