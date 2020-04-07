Эрдоган запретил продажу масок в Турции: только безвозмездная раздача

Анастасия Иванова

В Турции шаг за шагом принимаются необходимые меры борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Об этом заявил накануне вечером, 6 апреля, в телеобращении к согражданам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства сообщил, что власти Турции приступили к безвозмездной раздаче населению медицинских масок, а на их продажу вводится запрет, передаёт государственное информагентство Anadolu.

По словам Эрдогана, система здравоохранения Турции «перешла важный рубеж», проводя свыше 20 тыс тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно.

В рамках мер борьбы с пандемией в районе аэропорта Стамбула будут развёрнуты две новые больницы на 1000 коек.

Власти Турции будут реквизировать местные фабрики, производящие медицинские маски, если они не согласятся продавать свою продукцию правительству. С таким ультиматумом 23 марта выступил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Ранее сотрудники профильных ведомств страны провели одновременные рейды на складах всех производителей медицинских масок, чтобы потребовать от них подписать контракты с Министерством здравоохранения Турции и прекратить складировать запасы, заявил Сойлу.

Согласно данным Минздрава Турции на утро вторника, в стране подтверждено 30217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 649 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Как сообщало ИА Newstes, президент Турции 3 апреля обнародовал новый пакет мер по защите населения в условиях пандемии. Установленный запрет на выход из дома отныне распространяется на две возрастные категории граждан: в возрасте до 20 лет и старше 65 лет. В 30 крупных городах Турции и в провинции Зонгулдаг на северо-западе страны введён запрет на выход на улицу жителям, родившимся после 1 января 2000 года. Ранее запрет распространялся лишь на граждан в возрасте 65 лет и старше.

Турция остановила 28 марта всё междугороднее железнодорожное сообщение в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом. За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Закрыты все учебные заведения, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные матчи.