К весенней призывной кампании привлекли более 23 тысяч медработников

Лидия Мартынова

Более 23 тысяч медицинских работников будут обеспечивать весеннюю призывную кампанию, всех новобранцев протестируют на предмет выявления коронавируса, сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

"В целях медицинского обеспечения призывной кампании привлечено свыше 23 тысяч медицинских работников. До 10 апреля призывные и сборные пункты будут обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системой и средствами индивидуальной защиты", - доложил Иванов министру обороны РФ Сергею Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Всем гражданам, подлежащим призыву и убывающим в войска, отметил Иванов, "будет проведено тестирование на предмет выявления коронавируса".

"Кроме того, каждый призывник будет обеспечен одноразовыми масками на время следования к месту воинской службы", - доложил Иванов.

По его словам, "организовано проведение дезинфекции воинских эшелонов, воздушных судов и транспорта".