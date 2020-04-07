К весенней призывной кампании привлекли более 23 тысяч медработников
"В целях медицинского обеспечения призывной кампании привлечено свыше 23 тысяч медицинских работников. До 10 апреля призывные и сборные пункты будут обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системой и средствами индивидуальной защиты", - доложил Иванов министру обороны РФ Сергею Шойгу во вторник на селекторном совещании.
Всем гражданам, подлежащим призыву и убывающим в войска, отметил Иванов, "будет проведено тестирование на предмет выявления коронавируса".
"Кроме того, каждый призывник будет обеспечен одноразовыми масками на время следования к месту воинской службы", - доложил Иванов.
По его словам, "организовано проведение дезинфекции воинских эшелонов, воздушных судов и транспорта".