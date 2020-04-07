Кабмин предложил давать иностранцам гражданство России без отказа от своего

Влада Некрасова

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру получения гражданства РФ. Речь идет об исключении требования к соискателю российского гражданства об отказе от имеющегося у него гражданства Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон „О гражданстве Российской Федерации“ в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» размещен сегодня, 7 апреля, в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указано, что документ разработан во исполнение ряда поручений президента РФ и правительства страны.

«С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается исключить требования о соблюдении условия трехлетнего срока нахождения на территории РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.

Инициатива кабмина распространяется также на иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим в России, и имеющим в этом браке общих детей. Для иностранных граждан, имеющих хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории России, а также для иных категорий иностранных граждан.

«Исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, законопроектом предлагается предоставить право обратиться с заявлением при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ иностранным гражданам, имеющим гражданство Республики Молдова или Украины», — поясняют авторы документа.

Отмечается, что данные преференции предлагается также распространить на граждан Республики Беларусь в рамках реализации мер по сближению государств — участников Союзного государства, а также на граждан Республики Казахстан, в связи с тем, что русский язык в данном государстве употребляется официально и указанные лица используют его в повседневной жизни.

Также законопроектом предлагается сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

Инициаторы документа подчеркивают, что проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.