Китайцы перестали умирать от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: globallookpress.com

В материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не зафиксировано ни одной смерти по этой причине. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии здравоохранения страны.

Всего сейчас на территории страны 1242 зараженных, их число увеличилось на 32 в период с 4 по 6 апреля. Подчеркиваются, что все они являются завозными.

Ранее сообщалось, что большинство зараженных коронавирусом в Китае — 94 процента — полностью выздоровели. Уровень летальности от COVID-19 в Китае достиг 4,73 процента. Однако в Ухане, провинция Хубэй, где началась вспышка коронавирусной инфекции, этот показатель составил 5,13 процента. Во всех остальных регионах страны он составил 0,86 процента.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,3 миллиона случаев заражения, умерли более 74 тысяч человек, более 277 тысяч вылечились.