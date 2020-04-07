Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Коломойский отреагировал на закон о банках

Коломойский отреагировал на закон о банках
Олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал принятие Верховной Радой так называемого "антиколомойского законопроекта". Об этом он сообщил в интервью изданию НВ.

"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - заявил Коломойский.

По его словам, он не просил депутатов подавать столько правок к законопроекту. Кроме того, он заявил, что лично не знаком с внефракционным депутатом Антоном Поляковым, который подал более 6 тысяч правок. Однако подтвердил, что общается с депутатом Слуги народа Александром Дубинским.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли он дефолт Украины, Коломойский ответил, что выступает за "ресруктуризацию долгов".

Также, по его словам, он не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским "антиколомойский" законопроект.

"Вообще не обсуждал. Люди (то есть украинская власть во главе с Зеленским - ред.) выбрали свой путь. И это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - рассказал он.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса
Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду
Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду
В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
В ВОЗ рекомендуют России пока не отказываться от режима самоизоляции
В ВОЗ рекомендуют России пока не отказываться от режима самоизоляции
ЦИК и эксперты обсудили на круглом столе перенос выборов разных уровней из-за распространения коронавируса
ЦИК и эксперты обсудили на круглом столе перенос выборов разных
Самолет из Бангкока с 200 россиянами прилетел в Иркутск
Самолет из Бангкока с 200 россиянами прилетел в Иркутск
МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
Андреа Бочелли даст на Пасху концерт в пустом Миланском соборе
Андреа Бочелли даст на Пасху концерт в пустом Миланском соборе
Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»
Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»
В Испании захотели раздавать деньги людям просто так
В Испании захотели раздавать деньги людям просто так

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Коломойский о восстановлении Донбасса: Могу покрасить ларек
Коломойский прокомментировал арест своих активов судом Лондона
Коломойский назвал Тимошенко "проституткой"
Коломойский открестился от экспрессии в адрес Порошенко