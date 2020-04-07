Корабли Северного флота установили ряд рекордов

Вадим Карасев

Корабли Северного флота ВМФ России установили ряд достижений, попавших в Книгу рекордов Вооруженных сил. Преимущественно это касается экипажа большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", пишет Telegram-канал "Оборонка".

Во время восьмого похода по Северному Ледовитому океану в 2019 году БПК впервые самостоятельно форсировал пролив Ли-Смита и пролив Британский канал, разделяющие острова архипелага Франца-Иосифа. Также он впервые в истории прошел между островами Земля Александры и Земля Георга.

В Книгу рекордов попал и самый северный хоккейный матч. Экипажи кораблей Кольской флотилии устроили его на мысе Мэри Хармсуорт, выше 80-го градуса Северной широты.

Как сообщал Ruposters, ранее ВМФ завершили послеремонтные испытания подлодки "Вепрь".