Косачёв: Россия отреагирует на планы США присвоить право на добычу космических ресурсов

Влада Некрасова

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал трансатлантических союзников США отреагировать на планы Вашингтона присвоить себе права на добычу космических ресурсов. По его словам, Россия точно молчать не будет. Об этом сенатор написал в социальной сети Facebook.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе указывается, что Вашингтон не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния, а потому намерен стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц.

«Теперь союзникам (Соединённых Штатов. — Прим. ред.) предстоит поступиться уже своими правами — на этот раз на до сих пор общий космос. Неужели опять промолчат, закостенев в позе послушания? Мы не закостенели и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться», — написал Косачев.

По словам парламентария, пока весь мир борется с коронавирусом, Трамп пытается захватить космос.

«И дело даже не в том, что тезис об «исключительности» американской нации не просто вскружил, но явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне. Проблема в том, что этот тезис никогда не оспаривался лояльными трансатлантическими союзниками США», — отметил Косачев.

Сенатор выразил мнение, что трансатлантическая круговая порука «разделила мир на якобы исключительных и неисключительных, на якобы достойных и недостойных, на якобы имеющих право на всё и якобы не имеющих прав ни на что».